НАТО расширит военную поддержку Украины

Автор: rus.err.ee Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.

"Речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины", - уточнил он.

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В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что в рамках заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

"Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ расположение в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере", - сказал Пич.

Новым главнокомандующим НАТО в Европе стал Тод Волтерс.