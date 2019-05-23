НАТО расширит военную поддержку Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2160
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5175
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14043
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 450
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5652
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1737
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7074
Фото
Все фото
5
4
5
3
7
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
Украинский снайпер попал в сердце боевику &quot;Амбалу&quot;
Украинский снайпер попал в сердце боевику "Амбалу"
Устройство, меняющее ход войны, придумали в Украине
Устройство, меняющее ход войны, придумали в Украине
Видео
Все видео
"Пробитые крыши и обваленные стены" - как сегодня выглядит улица, ведущая к ДАПу
"Пробитые крыши и обваленные стены" - как сегодня выглядит улица, ведущая к ДАПу
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1215
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1719
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 08:22

НАТО расширит военную поддержку Украины

  Комментировать
Автор: rus.err.ee
  Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины
Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.

"Речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины", - уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США поставили Турции ультиматум из-за российского оружия

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что в рамках заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

"Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ расположение в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере", - сказал Пич.

Новым главнокомандующим НАТО в Европе стал Тод Волтерс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАТО расширит военную поддержку Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 43722
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 4 Просмотров: 22915
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 22014
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 21250
Порошенко готовят на новую должность
Порошенко готовят на новую должность 5 Просмотров: 19108
Донбасс
Опубликовали документ, в котором военных якобы спрашивают об отношении к Л/ДНР
Опубликовали документ, в котором военных якобы спрашивают об отношении к Л/ДНР Просмотров: 9
"Треха" пополнил "бригаду 200" боевиков: показали фото
"Треха" пополнил "бригаду 200" боевиков: показали фото Просмотров: 684
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского 2 Просмотров: 2673
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
5
 Просмотров: 279
Полторак прокомментировал назначение Хомчака
Полторак прокомментировал назначение Хомчака Просмотров: 2763
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Голосов: 35547
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua