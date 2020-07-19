НАТО должно сдерживать Россию – Пентагон

Украина готовится противодействовать России

Министр обороны США Марк Эспер указал на необходимость укрепления НАТО и направления средств альянса на сдерживание, в том числе России. При этом Эспер в данном контексте вспомнил российскую аннексию Крыма и военные действия на Донбассе.

Эспер отметил, что увеличение расходов НАТО стоит приветствовать, а эти средства следует направлять на потенциал для сдерживания противников. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем", – сказал американский министр.

"По словам Эспера, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником нарушений во всем мире: аннексия Крыма, ведение войны в Украине, угрозы союзникам по НАТО и отправка войск в Сирию и Ливию", – говорится в сообщении Пентагона.

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Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений "Кавказ-2020", украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".