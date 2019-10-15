НАТО больше не допустят крымского сценария

Страны НАТО адаптируются к российской гибридной агрессии. Фото: ВВС

Североатлантический альянс НАТО будет реагировать на гибридные провокации со стороны РФ.

Во время выступления на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добавил, что не допустит появления "зеленых человечков" в странах-союзницах, пишет Укринформ.

"Мы усилили разведку, чтобы понимать, что происходит, существенно укрепили кибернетическую безопасность, повысили готовность наших сил. Потому что видели, что произошло в Крыму. Готовность сил, наверное, наиболее важным инструментом для нашего ответа, если мы внезапно увидим неких "зеленых человечков" где-то на территории НАТО. Присутствие наших сил на востоке Альянса также частично является ответом на потенциальные гибридные угрозы. Хочу подчеркнуть необходимость обеспечения устойчивости нашей инфраструктуры, чтобы телекоммуникации и энергетические системы бы ли устойчивыми, и это также тот путь, которым НАТО реагирует на гибридные угрозы", - отметил Столтенберг.

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Он напомнил также о других видах российской агрессии против стран Запада, такие как попытки вмешательства в выборы, кибернетические атаки, кампании дезинформации, а также другие дерзкие действия, вроде химической атаки в британском Солсбери.

По его словам российская агрессия является уже устоявшейся тенденцией, что вызывает беспокойство и заставляет Альянс адаптироваться для ответа на такие угрозы.

Парламентарии из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО выразили уважение к пятому президенту Украины Петра Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку страны в целом. Об этом в своем Facebook написала украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, это еще раз доказывает, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением