"Настоящий праздник для хищников" - военные похвастались новым сухпайком

Фото: facebook

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ несколько месяцев во время выполнения боевых задач на Донбассе употребляют новые сухпайки.

Одним из главных нововведений новых пищевых наборов отмечают способ разогрева пищи в полевых условиях, говорится в сообщении бригады в Facebook.

"Во-первых, в новых наборах есть реагенты, с помощью которых можно подогреть блюда в любой жидкости без огня. Это очень удобно в боевых условиях, когда у бойцов не всегда есть возможность разжечь огонь, чтобы подогреть обед или ужин. Просто наливаем немного воды в целлофан, бросаем туда пакет с консервированным борщом или картофелем и наблюдаем, как жидкость закипает прямо на глазах", - говорят военные.

Кроме того, в новый сухпайок входят шоколадки, жвачки, изюм, витаминный джем, мед, чай и кофе.

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"Новые наборы - настоящий праздник для хищников-мясоедов. Отборного мяса в блюдах действительно много - где-то даже больше, чем гарнира. Благодарны за них всем причастным к реформе пищевого обеспечения", - говорится в сообщении.

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