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четверг, 14 ноября 2019 10:16

Настоящие волосы и одежда, как у клиентов – секреты создания кукол
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Для создания причесок покупает специальные пряди искусственных волос
Фото: Предоставила Анастасия Петровская
Пытается делать куклы, сходите прическами или одеждой на клиентов
Одну куклу шьет примерно 4 дня
Первые куклы шила для своей дочери, когда еще была беременна
Стоимость куклы 500-600 грн

Для изготовления кукол надо иметь швейную машинку. В работе также понадобится оверлок и утюг. На технику, ткани и другие материалы надо примерно 30 000 грн. Обязательно надо придумать какой-то интересный элемент, который будет удивлять клиентов. Например, делать куклы с прическами, похожим на натуральные волосы.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 23-летняя Анастасия Петровская из Доброполья Донецкой области. Девушка учится в медицинском университете на фельдшера и несколько лет как шьет куклы на заказ.

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"Первые куклы шила для моей дочери, когда еще была беременной. Это была кофейная обезьянка, олень и домовенок. Эти игрушки есть до сих пор, дочь ними играет, но уже реже. У нее уже есть другая моя кукла и большой кот, - вспоминает Анастасия - Детям шью игрушки из натуральных тканей, чтобы не было аллергии. Сначала наполняла хлопком, а сейчас холлофайбером".

Автор: Предоставила Анастасия Петровская
  Пытается делать куклы, сходите прическами или одеждой на клиентов
Пытается делать куклы, сходите прическами или одеждой на клиентов

Чтобы шить куклы нужны швейная машинка, оверлок и утюг. Новую технику Анастасия купила благодаря гранту на 25 000, что давал один из благотворительных фондов на развитие предпринимательства. Нитки и ткань докупала за свой счет. На это потратила еще около 5000 грн. Однако отмечает, что этих материалов хватит надолго.

"Часто спрашивают, кого я обстригаю для причесок куклам. На самом деле я заказываю специальные пряди искусственных волос - трессы, - рассказывает Анастасия, - Один метр стоит 70-130 грн в зависимости от длины. На одну куклу надо около 2 тресс. Но достаточно одного, если есть шляпка, которая не снимается".

Автор: Предоставила Анастасия Петровская
  Одну куклу шьет примерно 4 дня
Одну куклу шьет примерно 4 дня

На создание куклы уходит до 4 дней. У мастерицы есть заранее сшитые туловища кукол, которые делает из трикотажной ткани. Для полноценного образа нужно еще сшить голову с волосами, одежду, обувь, шапочки или другие аксессуары. Высота кукол около 35 см. Стоимость - 500-600 грн.

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"Прошу фотографии человека, для которого заказывают куклу. Подбираю цвет волос, прическу, элементы одежды, чтобы кукла чем-то напоминала человека, - рассказывает Анастасия, - Часто надо побегать по магазинам, чтобы найти ткань с таким же принтом, как и одежда на фото. Но очень счастлива, когда есть идентичная ткань или похожа на оригинал. И когда кукла передает характер клиента. Каждая моя кукла чем-то особая, имеет свои эмоции".

Автор: Предоставила Анастасия Петровская
  Стоимость куклы 500-600 грн
Стоимость куклы 500-600 грн

О себе рассказывает в социальных сетях. Заказывают куклы местные на подарки взрослым и детям, иногда в частные коллекции.

"Ко дню учителя делала куклы для пяти учителей. Они были в восторге. Также очень понравилась кукла-украиночка. Женщина, которой ее подарили до сих пор благодарит, когда мы встречаемся на улице, - рассказывает Анастасия, - Заказ отдаю легко, потому что через мои куклы мне хочется донести людям кусочки счастья и доброты. А вот дочь почти каждую куклу пытается оставить себе".

Автор: Предоставила Анастасия Петровская
  Для создания причесок покупает специальные пряди искусственных волос
Для создания причесок покупает специальные пряди искусственных волос

Все инструменты и материалы девушка хранит в коробках и плетеных корзинах. В маленькой квартире семьи не хватает места оборудовать мастерскую. Отмечает, что изготовление кукол пока больше как хобби. Но в ближайшее время планирует попробовать продавать куклы на зарубежном сайте.

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"Меня вдохновляют природа и люди. Еду в автобусе, смотрю на ребенка и образ куклы придумываю. Часто беру с собой что-то шить в путешествии. Или дочь смотрит мультики и они что-то подсказывают, - делится Анастасия, - Хочу создать коллекцию кукол "Моя работа". И еще поехать на большую ярмарку мастеров в Полтаву или Киев, где выставляют куклы кукольники".

Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 000, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, оборудование для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 000 грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать.

Автор: Анна Деревянко
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