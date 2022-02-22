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вторник, 22 февраля 2022 09:59

Нас обманули - вывезенные из оккупированных районов возвращаются домой

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Нас обманули - вывезенные из оккупированных районов возвращаются домой
Люди поняли, что украинская армия не будет их обстреливать. Фото: ТАСС

Жители прифронтовых поселений в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей начали возвращаться домой после депортации в Россию.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа "Схід".

Люди говорят, что их снова обманули. В Ростове-на-Дону разместили небольшую часть жителей Донбасса. Остальных поездами вывозят в Воронеж и Курск. Многие решили вернуться за свои деньги.

"В социальных сетях жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отмечают, что, покидая свои дома, они реально верили в угрозу. Однако оказалось, что их города никто не обстреливал, а наступление украинских военных - не более чем очередной фейк", - отметили в ОТГ "Восход".

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Украинские военные не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении". В Украине заверили, что наступления не будет.

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