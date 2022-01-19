Наемника ДНР отправили за решетку на пять лет

Боевик ДНР получил пять лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Наемник ДНР получил пять лет тюрьмы за участие в террористической организации.

В суде доказали, что с 2018 года по сентябрь 2021-го уроженец Донецка принимал участие в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований ДНР, сообщила 19 января пресс-служба офиса генерального прокурора.

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"Он нес боевые дежурства, участвовал в военной, строевой и физической подготовке структурного подразделения террористической организации", - говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины троих боевиков заочно приговорили к девяти, 10 и 11 годам лишения свободы. Они на протяжении 2014-2018 годов противодействовали украинской армии, руководили действиями террористов, инструктировали их и вербовали новобранцев.