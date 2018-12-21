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пятница, 21 декабря 2018 17:06

Началось серийное производство ракет к комплексам "Ольха"

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Началось серийное производство ракет к комплексам &quot;Ольха&quot;
Испытания ракет "Ольха" летом 2017 года / фото: СНБО

В Украине начали серийное производство боеприпасов к отечественному ракетного комплекса "Ольха".

Уже завершено создание линии по производству ракет этого комплекса на мощностях предприятия разработчика, сообщает Правительственный портал.

Завершено создание линии по производству высокоточного вооружения "Ольха" в конструкторском бюро "Луч" в Киеве. Это означает начало серийного производства ракеты "Ольха", - говорит первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Также было запущенную линию по производству топлива для ракет "Ольха" на Павлоградском химическом заводе в Днепропетровской области.

"Расходы на проект составили 130 млн грн, около 800 млн грн использовано на создание линии по производству твердого ракетного топлива, которое сооружается в "Ольху", - рассказал он.

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РСЗО "Ольха" будет управляемый 300 мм ракетный боеприпас, который, в зависимости от задач, может служить и как системой поражения наземных целей, так и средством борьбы с водными целями. Впервые о проекте стало извесно 27 января 2016-го на заседании СНБО. Ракета разрабатывается экспертами днепропетровского конструкторского бюро "Южное".

Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершил работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.

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Дата
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