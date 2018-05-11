"Начали стягивать технику" - стало известно. что затевают боевики на Донбассе

Боевики ДНР подтянули на передовую танки, которыми щеголяли на параде 9 мая в Донецке. Фото из открытых источников

Боевики в Донбассе начали готовиться к наступлению - взимают на передовую технику, которая принимала участие в параде на 9 мая.

Об этом сообщает украинская разведка.

"Командование российских оккупационных войск наращивает возможности для активизации боевых действий против подразделений Объединенных сил. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, с этой целью военная техника, в т.ч. запрещена минских договоренностей, которая была продемонстрирована противником в Донецке и Луганске во время т.н. "Парадов" 9 мая с.г., в ночное время скрыто перемещается на передовые позиции соединений и частей т.н. 1 и 2 АК оккупантов.

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Кроме того, российскими оккупационными администрациями осуществляется принудительное привлечение местных жителей, которые находятся на мобилизационном учете, к участию в т.н. "Официальных майских праздничных мероприятиях" квазиреспублик. В частности, в т.н. "Городские исполнительные комитеты" доказано распоряжение о принудительном привлечении населения оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях к "празднование дней республик" 11 и 12 мая с.г. соответственно ", - говорится в сообщении.

Террористов на Донбассе "взбудоражила" новость о том, что Украина получила комплексы Javelin. И это несмотря на все предостережения о том, что сейчас это оружие не используется на первой линии.