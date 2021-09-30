Нацгвардиець из Львовщины погиб во время учений

24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса погиб во время учений. Фото: Сокальский городской совет

28 сентября на полигоне под Киевом во время учений погиб 24-летний боец ​​Национальной гвардии Роман Олекса.

Он получил травму во время выполнения упражнения, сообщил пресофицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран в комментарии "Українській правді".

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завишень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь", - сказал он.

Государственное бюро расследований открыло производство. Нацгвардия сотрудничает со следствием. В ходе расследования деталей происшествия не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного ВСУ на полигоне сбил бронетранспортер

Сокальский городской совет сообщил, что прощание с погибшим состоится 1 октября.

В Сумской области 27 сентября во время загрузки военной техники погиб старший солдат 25-летний Вячеслав Квокша. Он оказался между двумя транспортными средствами и получил смертельные травмы, сообщает Кролевецкий городской совет.