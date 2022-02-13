Наблюдателей ОБСЕ вывозят из Донецка

Американских работников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе увозят из Донецка. Фото: УП

Американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вывозят из оккупированного Донецка.

По предварительной информации, сотрудники донецкого офиса ОБСЕ осуществляют ротацию - замену личного состава. Об этом сообщает Reuters.

На запрос о комментарии ОБСЕ пока не ответила.

"Украинская армия сейчас сильна и готова к противостоянию с возможным российским вторжением", - говорится 12 февраля в обращении министра обороны Алексей Резникова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

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По словам главнокомандующего ВСУ, "420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир уже смотрели в глаза смерти. Министр обороны напомнил, что в последние полгода неоднократно звучало о возможном широкомасштабном вторжении России, поэтому следует воспринимать такие сообщения как дополнительный способ разрушить намерения врага".

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины. Решение мотивировано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности". 160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября. Они покидают Украину и будут переведены в другие места дислоцирования в Европе.