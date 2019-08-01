На западной Украине надругались над могилами атошников

Вандалов, надругались над памятниками разыскивает полиция. Фото: Новоград. Citi.

На кладбище Новоград-Волынского вандалы разбили памятники на могилах погибших воинов АТО.

Повредили 15 надгробий на аллее славы, сообщает Новоград. Citi.

"По данным правоохранителей, работающие на месте преступления, вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия стало, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского", - отмечается в сообщении.

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Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, старшему - 48.