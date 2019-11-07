На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами

Из-за российской агрессии на восстановление заповедной зоны "Клебан-Бык" понадобятся десятки лет.

Уникальный ландшафт местности понес ущерб от обстрелов, минирования и окопов, пишут Донецкие новости.

Расположен региональный ландшафтный парк на территории Константиновского района Донецкой области.

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"Клебан-Бык" - это региональный ландшафтный парк. Находится на обоих берегах реки Клебан-Бык и Клебан-Бицького водоема. Эта местность тесно связана с казацким прошлым Украины. Там находилась казацкая застава "Зализна".