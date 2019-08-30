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пятница, 30 августа 2019 16:57

На страже мира: морпехи показали свою мощь в Донецкой области

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Но одном из полигонов Донетчины у морпехов провели учения по боевой стрельбе.

Учились противостоять противнику в ночное время, пишет пресс-центр ООС.

По легенде учений враг пытался занять левое побережье в ночное время.

Авиационная разведка выяснила его местонахождении.

Командиры решили организовать противодесантную оборону.

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Подразделение 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго Сил специальных операций ВС Украины вернулся из многонациональных учений "Combined Resolve-XII".

Украинские специалисты были в составе сил имитации противника OPFOR (так называемые повстанцы. - Gazeta.ua).

Некоторые подробности участия в маневрах украинского подразделения рассказал командир этого подразделения майор Ян.

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