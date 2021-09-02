На школьных линейках в оккупированном Донецке были российские государственные символы

В оккупированном Донецке звучал гимн России и поднимали флаг. Фото: Цензор

В оккупированном Донецке, по указанию боевиков, 1 сентября на школьных линейках подняли флаг РФ и включили ее гимн.

В этом году в первый класс пошли дети, родившиеся во время оккупации Донецкой и Луганской областей пророссийскими боевиками, сообщают родители детей в комментарии Укринформу.

Первым уроком для первоклассников в Донецке сегодня стал урок, "посвященный теме русской культуры".

Родители объясняют, что они не решаются открыто возмущаться этим, потому что беспокоятся о своей безопасности и безопасности своих детей.

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Украина в ТКГ потребовала у российской стороны немедленно прекратить обстрелы на Донбассе и вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня.