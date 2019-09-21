На полтора километра ближе к боевикам: ВСУ занял новые позиции

Батальон занял позиции, потому что была высокой угроза нападений диверсионных групп Фото: Hromadske

Бойцы батальона "Айдар" продвинулись на полтора километра вперед к территории Горловки, контролируемой боевиками.

Батальон получил задание занять эти позиции месяц назад. До этого военные оборудовали боевые позиции – сделали земляную крепость, пишет ТСН.

Теперь на позициях айдаровцев есть буржуйка, свет и розетки. Оборудованием занимаются по очереди — когда одни копают, то другие прикрывают.

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Батальон занял позиции, потому что была высокой угроза нападений диверсионных групп. Боевики пытаются зажечь сухие поля, деревья, стреляют по населенным пунктам, чтобы поджечь дома.

Разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.