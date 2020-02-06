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четверг, 06 февраля 2020 08:41

На передовой прошли беспокойние сутки

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На передовой прошли беспокойние сутки
Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения. Фото: vchasnoua.com

Режим прекращения огня на Донбассе за сутки 5 февраля российская оккупанты нарушили 13 раз.

Враг обстреливал наши позиции с различного вида оружия, которое запрещено минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.

9 обстрелов украинских позиций было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Стреляли трижды у населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино, вблизи Марьинки, дважды рядом с Авдеевкой.

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4 вражеские обстрели зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". Атаки были у Орехового, два раза — неподалеку с населенным пунктом Счастье, у Майского. Враг обстреливал наши позиции с различного вида оружия.

Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

С начала этих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет.

В Ореховом на Донбассе оккупанты установили мины ПМН-2.Они срабатывают, даже если на них наступит ребенок.Мины были расположены рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения.

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Дата
06
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