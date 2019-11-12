На оккупированной территории произошло трагическое ДТП

На КПВВ Александровка, которое контролируют российские боевики произошло ДТП.

Погибли 2 человека, еще 11 - пострадали, сообщают террористические СМИ.

Юойовикы предполагают, что авария произошла в результате плотного тумана.

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По версии россиян Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся.

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил