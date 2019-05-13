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понедельник, 13 мая 2019 16:32

На министра минсоцполитики подали в суд за оскорбление достоинства

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На министра минсоцполитики подали в суд за оскорбление достоинства
На министра социальной политики Андрея Реву подали в суд за оскорбление достоинства дончан и луганчан. Фото: novynarnia.com

В окружной административный суд Киева поступило сразу 2 иска против министра социальной политики Андрея Ревы.

Причиной иска стало его интервью ВВС 26 апреля 2019-го, пишет Окружной административный суд Киева.

Истцы обвиняют его в унижении достоинства жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Среди требований иска - признать действия министра противоправными и обязать воздержаться от подобных высказываний. Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства", - говорится в сообщении.

29 апреля вышло интервью ВВС с министром Андреем Ревой, в котором он допустил грубое высказывание по отношению к жителям оккупированного Донбасса.

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"Все, кто был проукраинский, те уехали. А тот, кто хочет получать 2 пенсии там и здесь, пусть потерпят. Мне их не жалко никого, абсолютно, я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, убитых там за этих мразей", - заявил Рева.

Министр социальной политики Андрей Рева резко высказался о людях, проживающих на оккупированных территориях и вынуждены с большими трудностями пересекать линию разграничения на Донбассе.

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