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вторник, 19 ноября 2019 10:53

На Львовщине загорелась в/ч, есть погибший

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На Львовщине загорелась в/ч, есть погибший
Возгорание произошло в 05:00 утра. Фото: Цензор.НЕТ

В одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области произошел пожар.

Вследствие чрезвычайного происшествия погиб офицер, а еще один военный попал в больницу с ожогами, сообщает пресс-служба сухопутных войск.

Причины пожара выясняют представители Военной службы правопорядка ВСУ и полиции.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

В Гайсине Винницкой области загорелся вещевой склад части 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Огнем уничтожило около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и других вещей, пишет пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

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