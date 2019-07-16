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вторник, 16 июля 2019 18:30

На Луганщине протестуют против кандидата от боевиков

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Луганчане протестуют против концерта, который организует сепаратисты Владимир Струк, который баллотируется в Верховную Раду Украины.

В Старобельске выступил его давний певец Павел Зибров, сообщает Обозреватель.

Автор: Обозреватель
  Жители Старобельска протестуют против кандидата сепаратиста
Жители Старобельска протестуют против кандидата сепаратиста

На его концерт пришли люди с плакатами "Кровь детей пивом не зальешь", "ПТН + СТРК = ПНХ", "Песни на крови", "Струк = 13000 убитых украинцев".

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Но Струк не обращал внимания на протестующих, вместе с Зибровым они на сцене пели "Червону руту".

Автор: Обозреватель
  Жители Старобельска протестуют против кандидата сепаратиста
Жители Старобельска протестуют против кандидата сепаратиста

Владимир Струк спонсировал террористов на Донбассе. Его данные в базе "Миротворец". Против сепаратиста завели уголовное производство. Он организовал террористическую группировку в поселке Юбилейный.

Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год.

4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го.

12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.

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16
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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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