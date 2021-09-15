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среда, 15 сентября 2021 19:03

На линии разграничения задержали боевика ДНР

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На линии разграничения задержали боевика ДНР
Артем Костенко был у оккупантов водителем танка. Фото: Штаб ООС

На Донбассе задержали мужчину, который воевал против Украины в формированиях ДНР.

Артем Костенко пытался перейти через линию разграничения, сообщает штаб ООС.

В 2016 году он присоединился к наемникам. Был в батальоне "Дизель" в оккупированном Донецке. Работал механиком-водителем танка.

Задержанный сообщил, что среди руководства батальона были россияне. Они учили управлять танком.

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У оккупантов он вроде попытался много наркотиков. Они распространены среди боевиков.

Мужчина родом из Волновахского района Донецкой области.

В Италии арестовали 28-летнего пророссийского боевика. Выходца из города Мессина на Сицилии арестовали сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров. Человека по имени Иван завербовали в Италии. Он воевал с 2014 года на Донбассе. Входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.

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