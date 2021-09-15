На линии разграничения задержали боевика ДНР

На Донбассе задержали мужчину, который воевал против Украины в формированиях ДНР.
Артем Костенко пытался перейти через линию разграничения, сообщает штаб ООС.
В 2016 году он присоединился к наемникам. Был в батальоне "Дизель" в оккупированном Донецке. Работал механиком-водителем танка.
Задержанный сообщил, что среди руководства батальона были россияне. Они учили управлять танком.
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У оккупантов он вроде попытался много наркотиков. Они распространены среди боевиков.
Мужчина родом из Волновахского района Донецкой области.
В Италии арестовали 28-летнего пророссийского боевика. Выходца из города Мессина на Сицилии арестовали сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров. Человека по имени Иван завербовали в Италии. Он воевал с 2014 года на Донбассе. Входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.
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