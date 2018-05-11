На КПП Донбасса ввели чрезвычайный режим

На контрольно-пропускном пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно приостановили пропуск граждан. Фото: Информатор

Контрольно-пропускной пункт в Марьинке закрыли для мирных жителей.

Это сделали, чтобы не дать российским военным устроить вооруженные провокации, сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 11 мая, с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10:55 на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ)" Марьинка "временно введен режим" КРАСНЫЙ ".

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Информация о возобновлении работы КПВВ "Марьинка" будет доказана дополнительно ", - говорится в сообщении.

Между тем боевики ДНР и пророссийские террористы, воюющих против ВСУ, изменили тактику. Теперь постоянно "палят" прицельно.