На фронте ранило двух украинских воинов

Война не останавливается даже накануне нормандской встречи

6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает "Украинская правда"

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил ".

Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.

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5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим