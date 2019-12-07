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суббота, 07 декабря 2019 09:33

На фронте ранило двух украинских воинов

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На фронте ранило двух украинских воинов
Война не останавливается даже накануне нормандской встречи

6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает "Украинская правда"

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил ".

Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.

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5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим

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Дата
07
декабря

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