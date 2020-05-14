На фронте погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады

На фронте погиб Суприган Андрей Валерьевич. Фото: Facebook/Андрей Садовой

На фронте погиб защитник Украины Суприган Андрей Валерьевич.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

"Печальные новости с войны. В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный – заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени", – написал он.

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Садовый также уточнил, что погибший военнослужащий принимал участие в боевых действиях с самого начала русской агрессии. Он – выпускник лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

Ранее стало известно, что на Донбассе погиб 24-летний винничанин Александр Карпика.