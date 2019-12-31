На фронте долгожданная тишина

Российско-оккупационные войска в Донбассе с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было.
Боевых потерь среди наших защитников нет ", - сообщает Минобороны.
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По состоянию на 15:00 это вся информация.
В этот день Вооруженные Силы Украины за шесть лет войны не несли боевых потерь.
30 декабря боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
Стреляли из снайперских винтовок.
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