На фронте долгожданная тишина

С начала суток наемники РФ огневой активности не проявляли - Минобороны / фото: ДВ

Российско-оккупационные войска в Донбассе с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было.

Боевых потерь среди наших защитников нет ", - сообщает Минобороны.

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По состоянию на 15:00 это вся информация.

В этот день Вооруженные Силы Украины за шесть лет войны не несли боевых потерь.

30 декабря боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Стреляли из снайперских винтовок.