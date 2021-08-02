На Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела

Оккупанты стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупационные войска от начала суток на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главаря ДНР Безлера будут судить за пытки и убийства

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На Донбассе в июле 2021 года Украина потеряла семь бойцов. Двое из них умерли в госпитале после непродолжительного лечения. 37 воинов получили различные ранения и боевые травмы - это самая большая цифра за последнее два года.