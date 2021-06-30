На Донбассе зафиксировали три обстрелы украинских позиций

В течение суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
У Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
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Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На Донбассе прошли занятия по боевой подготовке танковых и механизированных подразделений ВСУ. Военные отработали оборону и наступление, элементы инженерного оборудования позиций, перемещения и изменения позиций, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
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