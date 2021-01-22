На Донбассе зафиксировали работу вражеского снайпера

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В частности у Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Авдеевки и Новоселовки-2 российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие. Рядом с Новолуганским зафиксировали работу вражеского снайпера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ
О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших военных боевых потерь нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" на Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.
Комментарии