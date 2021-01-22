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пятница, 22 января 2021 18:20

На Донбассе зафиксировали работу вражеского снайпера

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На Донбассе зафиксировали работу вражеского снайпера
Зафиксировали 4 обстрела со стороны боевиков на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности у Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Авдеевки и Новоселовки-2 российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие. Рядом с Новолуганским зафиксировали работу вражеского снайпера.

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О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших военных боевых потерь нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" на Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

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