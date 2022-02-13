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воскресенье, 13 февраля 2022 10:47

На Донбассе взорвалось кафе, много людей пострадало: первые подробности

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  В поселке Станица Луганская на Луганщине в кафе раздался взрыв. Фото: ГСЧС
В поселке Станица Луганская на Луганщине в кафе раздался взрыв. Фото: ГСЧС

В одном из заведений общепита в поселке Станица Луганской области произошел взрыв.

В результате пострадали 12 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Восемь человек госпитализировали в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

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Инцидент произошел в субботу 12 февраля, в 17.46 в кафе "Мрия". По предварительным данным – взорвался газовый баллон с последующим горением.

Пожар ликвидировали за четыре часа, ближе к 22.00, на площади 160 квадратных метров.

В Луцке в квартире взрывом убило 41-летнего мужчину. На месте обнаружили части гранаты Ф-1.

Погибший был участником АТО. Взрыв произошел на кухне. С мужем на момент инцидента в доме находились еще три человека. Их жизни ничего не угрожает, они не травмировались.

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