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суббота, 25 декабря 2021 13:04

На Донбассе военный получил ранение в 18 километрах от линии столкновения

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На Донбассе военный получил ранение в 18 километрах от линии столкновения
По факту ранения бойца было начато служебное расследование. Фото: Vchs

На Донбассе военный получил ранения, находясь в 18 километрах от линии столкновения.

Ранение бойца, не связано с выполнением задач на линии столкновения. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее", - сказано в сообщении.

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По факту ранения военного начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

За прошедшие сутки, 24 декабря, российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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