На Донбассе во время обстрелов пострадали четверо украинских военных

Фото: Podrobnosti.ua

Боевики продолжают нарушать режим тишины.

В течение суток, 20 сентября, на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре ООС.

В полосе "Восток" противник 13 раз обстреливал наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников боевики совершили 6 обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не отступление" – министр обороны о разведении войск в Донбассе

В течение суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования.

Бойцы батальона "Айдар" продвинулись на полтора километра вперед к территории Горловки, контролируемой боевиками. Батальон получил задание занять эти позиции месяц назад. До этого военные оборудовали боевые позиции – сделали земляную крепость