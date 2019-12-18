На Донбассе в шахте произошел обвал: один горняк в ловушке

Пропавшего горняка ищут. Фото: news.mspravka.info

В Донецкой области в городе Угледар произошла авария на шахте "Южнодонбасская №1".

"Сегодня (17 декабря - Gazeta.ua) в 1:35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ПВО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

"В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы", - добавил Волынец.

Недавно выяснилось, что руководители шахт "Львовуголь" использовали труд своих подчиненных для строительства и ремонта собственного жилья. За государственные средства горняки возводили дом жене своего начальника, изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу, ездили за границу и занимались бизнесом.