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воскресенье, 29 июля 2018 16:49

На Донбассе уничтожили 50 российских мин

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На Донбассе уничтожили 50 российских мин
Противопехотные мины запрещены в Украине. Фото: ООС

На Донбассе военные саперы уничтожили 50 противопехотных мин ПМН-2, которые завезли из Российской Федерации.

"14 мин уничтожили у одной из позиций в полосе обороны одной из бригад ВСУ, которая входят в состав Объединенных сил. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку они не подлежали транспортировке", - говорится в сообщении штаба ООС.

За процессом подрыва наблюдали представители украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

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"Все найденные боеприпасы были 1987 выпуска. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ", - утверждают военные.

Украинские саперы обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2 недалеко от Водяного, Донецкой области. В Украине, согласно принятым международным обязательствам в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения.

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