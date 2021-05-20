На Донбассе умер украинский военный

Умер украинский военный Сергей Остапчук. Фото: starkon.gov.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер военнослужащий Сергей Остапчук. Боец служил в воинской части А 1556.

"17 мая в районе проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий воинской части А1556, прапорщик Сергей Остапчук 1976 года", - сообщается на сайте исполнительного комитета Староконстантиновского горсовета.

У воина остались мать и двое детей.

Причина смерти не уточняется.

Прощание с умершим состоится 20 мая в 10:00 в гарнизонном доме офицеров.

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Напомним, что в начале мая на Донбассе умер 36-летний старший лейтенант патрульной полиции Евгений Москаленко. Мужчина прослужил в правоохранительных органах 16 лет. Он был родом из Днепропетровской области.