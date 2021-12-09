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четверг, 09 декабря 2021 07:25

На Донбассе украинские войска подавили активность оккупантов

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На Донбассе украинские войска подавили активность оккупантов
В течение суток на Донбассе потерь нет. Фото: Штаб ООС

В течение 8 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07.00 9 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

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Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают давать отпор вооруженной агрессии Российской Федерации.

В воскресенье, 5 декабря, в Донбассе погиб украинский защитник со Львовщины 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Это вторая потеря на фронте с начала месяца.

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09
декабря

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