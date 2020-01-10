На Донбассе убили украинского военного

9 января 2020 года на российско-украинской войне погиб один украинский воин.

9 января вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате - один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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5 обстрелов зафиксировали по позициям ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям вблизи хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военных получили ранения.