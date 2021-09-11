На Донбассе убили украинского военного

11 сентября боевики в очередной раз совершили обстрел украинских позиций. Вследствие вражеского огня погиб один военный. Об этом сообщает ОТГ "Север".
"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате обстрелов оккупантов один из наших защитников получил ранения несовместимые с жизнью.
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"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавляют в сообщении.
С начала суток российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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