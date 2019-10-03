На Донбассе террористы маскируют запрещено вооружение

Боевики скрывают нарушения "Минска". Фото: Еспресо.TV

На Донбассе боевики маскируют вооружение, чтобы скрыть нарушения минских договоренностей.

Командование российских оккупационных войск скрывает нарушения Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

1 октября боевики маскировали в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерию в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Маскировали 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30".

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Противник начал активно проводить тренировки по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.

С украинской стороны завершаются подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1. У моста работает мостостроительная организация, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.