На Донбассе станет меньше блокпостов

Возле блокпоста в селе Карловка Марьинского района Донецкой области. Фото: Радио Свобода

Блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) станет меньше.

Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Донбас.Реалии.

По их словам, если убрать внутренние преграды в зоне проведения военной операции, это уменьшит напряжение среди населения.

Объединенные силы будут прилагать усилия, чтобы уменьшить неудобства для местного населения. В частности, будет упорядочена работа координационного центра для активизации процесса получения пропусков для граждан Украины. В то же время, средствам государственной пограничной службы Украины поставлена ​​задача улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ.

Жебривский пообещал жителям Донбасса, что их жизнь не изменится, но это касается только жителей районов, удаленных от зоны проведения боевых действий.

"Как мы и говорили - будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности", - сказал он.

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Заместитель председателя национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что блокпосты останутся только в зоне приближенной к боевым действиям.

"Просмотр формата работы направлен на уменьшение социальной напряженности, вызванной безосновательными проверками на тех блокпостах, которые фактически не выполняют функции обороны, или обеспечение национальной безопасности. Поэтому их количество будет несколько откорректирована в сторону уменьшения ", - отметил Бушуев.

Он также отметил, что порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован.

22 марта во время прохождения проверки на блокпосту под Мариуполем водитель грузовика отказался предоставить документы, ударил сотрудника полиции дверью автомобиля и пытался прорваться в город. Военные выстрелили в колеса грузовика и остановили его. Нарушителя задержали. В отношении водителя открыто уголовное производство за умышленное причинение побоев работнику правоохранительного органа.