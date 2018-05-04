На Донбассе станет меньше блокпостов

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
10
7
4
3
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
&quot;Два человека погибли&quot; - показали фото обстрелянного Докучаевска
"Два человека погибли" - показали фото обстрелянного Докучаевска
На Донбассе завершилась АТО: раскрыли подробности &quot;нового порядка&quot;
На Донбассе завершилась АТО: раскрыли подробности "нового порядка"
Видео
Все видео
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
Ситуация на Светлодарской дуге: как оккупанты обстреливают украинских военных
Ситуация на Светлодарской дуге: как оккупанты обстреливают украинских военных
Ярош показал удары по российскому оккупанту с высоты птичьего полета
Ярош показал удары по российскому оккупанту с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 05:05

На Донбассе станет меньше блокпостов

  Комментировать
На Донбассе станет меньше блокпостов
Возле блокпоста в селе Карловка Марьинского района Донецкой области. Фото: Радио Свобода

Блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) станет меньше.

Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Донбас.Реалии.

По их словам, если убрать внутренние преграды в зоне проведения военной операции, это уменьшит напряжение среди населения.

Объединенные силы будут прилагать усилия, чтобы уменьшить неудобства для местного населения. В частности, будет упорядочена работа координационного центра для активизации процесса получения пропусков для граждан Украины. В то же время, средствам государственной пограничной службы Украины поставлена ​​задача улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ.

Жебривский пообещал жителям Донбасса, что их жизнь не изменится, но это касается только жителей районов, удаленных от зоны проведения боевых действий.

"Как мы и говорили - будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкие боевики открыли огонь по мирным жителям

Заместитель председателя национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что блокпосты останутся только в зоне приближенной к боевым действиям.

"Просмотр формата работы направлен на уменьшение социальной напряженности, вызванной безосновательными проверками на тех блокпостах, которые фактически не выполняют функции обороны, или обеспечение национальной безопасности. Поэтому их количество будет несколько откорректирована в сторону уменьшения ", - отметил Бушуев.

Он также отметил, что порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован.

22 марта во время прохождения проверки на блокпосту под Мариуполем водитель грузовика отказался предоставить документы, ударил сотрудника полиции дверью автомобиля и пытался прорваться в город.

Военные выстрелили в колеса грузовика и остановили его. Нарушителя задержали. В отношении водителя открыто уголовное производство за умышленное причинение побоев работнику правоохранительного органа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе станет меньше блокпостов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157685
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92949
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76794
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Донбасс
Война на Донбассе: украинские воины ликвидировали двух боевиков
Война на Донбассе: украинские воины ликвидировали двух боевиков Просмотров: 396
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
 Просмотров: 819
Донецкие боевики открыли огонь по мирным жителям
Донецкие боевики открыли огонь по мирным жителям Просмотров: 342
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
5
 Просмотров: 2800
"Частично освобождать не вижу смысла" - заместитель министра рассказал, что будет с Донбассом
"Частично освобождать не вижу смысла" - заместитель министра рассказал, что будет с Донбассом Просмотров: 378
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 24292
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua