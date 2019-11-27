На Донбассе самоликвидировался главарь "ветеранов ЛНР"

Автор: myrotvorets.center Умер главарь ветеранов ЛНР 81-летний Михаил Гайдуков

26 ноября умер главарь так называемой "Республиканской организации ветеранов ЛНР" 81-летний Михаил Гайдуков.

"26.11.19 Гайдуков Михаил сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался сам. Все будет Украина и победа за нами!", - сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики пополняют "бригаду 200": показали уничтоженных "призывников"

Смерть Гайдукова уже подтвердила так называемая "Администрация города Луганска". Известно, что он был членом "общественного совета" при "ЛНР", числился в базе сайта "Миротворец" как пособник террористов.

До российского вторжения Гайдуков был председателем Совета Луганской областной организации ветеранов Украины и заместителем председателя постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Депутатом стал по списку Партии регионов.

На Донбассе самоликвидировался боевик 57-летний Юрий Ермолаев по прозвищу "Доцент". У него оторвался тромб.