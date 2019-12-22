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воскресенье, 22 декабря 2019 15:18

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Боевики дважды обстреляли украинские позиции. Фото: УНН

22 декабря на Донбассе один украинский военный получил ранения.

С начала суток боевики дважды открывали огонь. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской обл. и Пески Донецкой обл., сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Россияне разбомбили жилой дом на Донбассе. 21 декабря российские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали запрещенные минского договоренностями минометы калибра 120 мм.

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