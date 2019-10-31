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четверг, 31 октября 2019 20:04

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Chesk

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новогригорьевке и Невельского - с станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела наших позиций: неподалеку Светлодарска - с автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; у Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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В течении текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение.

Россия желает развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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