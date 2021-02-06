На Донбассе ранили двух украинских воинов

Состояние украинских военных стабильное. Фото: @pressjfo.news

На Донбассе в результате обстрелов боевиков получили ранения двое украинских бойцов.

Раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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"Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма был введен" режим тишины "на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - добавили в ТКГ.

За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.