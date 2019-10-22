На Донбассе ранили бойца

Обстрелы происходили на Луганском направлении в районе Зайцевой и на Донецком направлении вблизи Павлополь Фото: atr.ua

Пророссийские боевики 22 октября осуществили 5 обстрелов украинских позиций. Ранили одного бойца.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. При этом, к сожалению, на линии фронта вновь раздаются разрывы запрещенных минского договоренностями мин 82-го калибра", - говорится на сайте Минобороны Украины.

Обстрелы происходили на Луганском направлении в районе Зайцевого и на Донецком направлении вблизи Павлополя.

"Враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По имеющейся информации, в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

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С начала суток 22 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил со стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщили в штабе ООС.