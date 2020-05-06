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среда, 06 мая 2020 01:00

На Донбассе ранения получил украинский воин

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На Донбассе ранения получил украинский воин
Военные ООС открыли огонь в ответ. Фото: Reuters

Неподалеку Авдеевки был ранен украинский боец. Еще один - получил боевую травму.

"Неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование", сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Пострадавших воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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В ответ военные ООС огнем подавили вражескую активность.

5 мая боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а потерь среди военных Операции объединенных сил нет.

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