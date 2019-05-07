На Донбассе произошло обострение, есть раненые и погибший

Боевики 13 раз обстреляли украинских военных. Фото: UA.news

На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

С начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 120 мм - вблизи города Авдеевка, с минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово, с ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия - у села Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная; с снайперского оружия - около населенного пункта Южное; с стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская ", - говорится в сообщении.

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Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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