На Донбассе поймали бывшего боевика

В 2015 году мужчина присоединился к террористам. Фото: Pexels

Разоблачили 24-летнего бывшего террориста из Северодонецка.

Он принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" террористической организации ЛНР, сообщает полиция Луганской области.

В 2015 году мужчина стал заместителем командира взвода батальона "Заря". Он размещался на территории областного военкомата Луганска.

"По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условиях службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальон боевиков - "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ", - говорится в сообщении полиции.

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Затем мужчина вернулся в родной город Северодонецк. Ему сообщили о подозрении. Следователи вскоре направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

СБУ задержала сотрудницу подконтрольного террористам ЛНР управления культуры, молодежи и спорта города Довжанск Луганской области. Ее арестовали во время пересечения государственной границы Украины.