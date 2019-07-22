На Донбассе погибли двое украинских военных

Автор: Униан Также двое военнослужащих получили ранения

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

На неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, подорвались двое украинских военных и двое получили ранения.

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Также 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня. Впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня.