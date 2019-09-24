На Донбассе погиб украинский военный

Боевики девять раз обстреляли украинских военных, есть раненый и погибший. Фото: Zik

На Донбассе от начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший и раненый.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрели позиций Объединенных сил: неподалеку Красногоровки с направления Старомихайловки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Марьинки с направления Трудовского - с автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия, неподалеку Павлополь с направления Украинского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Майского с направления Доломитного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого с направления Калинового - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеского обстрела погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

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